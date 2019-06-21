Зеленский внес в Раду неотложный закон о "кнопкодавах"

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде закон об ответственности за "кнопкодавство" - законопроект №10394 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Отметим, законопроект определен главой государства как неотложный. Сейчас сам текст документа отсутствует на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время Зеленский внесет в парламент два законопроекта об ответственности за "кнопкодавство" и прогулы народных депутатов. Он подчеркнул, что ответственность за нарушение работы ВР должна быть уголовной.

"Мы внесем два основных законопроекта. Это проект об уголовной ответственности за "кнопкодавство" и об ответственности за депутатские прогулы. Сейчас эти документы находятся на редакционных вопросах. Я надеюсь, что в ближайшее время мы их внесем. Думаем, или подать два отдельных, или один, чтобы их объединить", - информировал представитель Зеленского в ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, Стефанчук уже анонсировал, что президент Украины внесет законопроект об ответственности нардепов за "кнопкодавство".

Отметим, представитель президента в парламенте также заявил, что Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. По словам Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет.

Так, в июне 2015 года ВР поддержала в первом чтении законопроект №1895, который предусматривал санкции для парламентариев за "кнопкодавство". При этом закон до сих пор готовится к рассмотрению во втором чтении.