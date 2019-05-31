Зеленский внес в Раду еще один законопроект о выборах

Президент Владимир Зеленский внес в Раду новый законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих. Об этом говорится на сайте Рады.

Отметим, текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

Напомним, 22 мая Зеленский внес в Раду свой первый законопроект. Это проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Также Зеленский в тот же день внес в Раду законопроект о выборах в Раду. Законопроектом предлагалось установить выборах народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партий в общегосударственном избирательном округе. Предусмотреть, что право на участие в распределении депутатских мандатов имеют все партии, которые получили в свою поддержку не менее 3% голосов избирателей.

Однако, Рада не поставила эти законопроекты даже в повестку дня. Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук отметил, что президент Украины наделен только правом законодательной инициативы, и если Верховная рада отказывается менять закон о выборах, то выборы могут пройти и по старому закону.