Зеленский внес правки в Положение о Военном кабинете СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №599/2021 от 26 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"В абзаце четвертом пункта 5 Положения о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 12 марта 2015 г. № 139 (с изменениями, внесенными Указами от 13 июля 2021 г. № 289 и от 26 октября 2021 г. № 55), слова "Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" исключить, а слова "Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины" заменить словами "министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.