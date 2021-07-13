ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский обновил состав военного кабинета СНБО: кто получил кресло

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 22:20
Зеленский обновил состав военного кабинета СНБО: кто получил кресло Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Глава государства добавил в него двух вице-премьеров, заместителей главы ОП и секретаря Совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Внести в положение о военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного указом президента Украины от 12 марта 2015 № 139, изменение", - говорится в указе главы государства.

Изменение касается четвертого абзаца 5 пункта, где приводится состав военного кабинета СНБО. В предыдущей редакции в него входили:

  • премьер-министр;
  • министр внутренних дел;
  • министр иностранных дел;
  • министр обороны;
  • председатель Службы безопасности Украины;
  • начальник Генерального штаба Вооруженных Сил;
  • председатель Государственной пограничной службы Украины;
  • командующий Национальной гвардии Украины;
  • глава администрации президента Украины.

Кроме того, в состав кабинета может по согласию входить спикер Верховной рады Украины.

Указ президента расширяет состав военного кабинета СНБО. Кроме перечисленных выше в него теперь также входят:

  • вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • заместитель главы Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны;
  • первые заместители секретаря СНБО.

Помимо того, в документе сменилось название должности главы администрации президента на руководителя Офиса президента.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО указ
NEWS
Отставка Авакова: что известно на данный момент
Отставка Авакова: что известно на данный момент
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента