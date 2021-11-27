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Зеленський вніс правки в Положення про Військовий кабінет РНБО

Автор: Анна Полисученко

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №599/2021 від 26 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

"В абзаці четвертому пункту 5 Положення про Військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2015 р. № 139 (зі змінами, внесеними Указами від 13 липня 2021 р. № 289 та від 26 жовтня 2021 р. № 55), слова "Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України" виключити, а слова "Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України" замінити словами "міністр з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше ми писали, що Зеленський оновив склад Військового кабінету РНБО.

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Володимир Зеленський