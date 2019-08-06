Зеленский уволил заместителей главы Госпогранслужбы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соотвествующие указы были обнародованы 6 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении первого заместителя и заместителя главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соотвествующие указы были обнародованы 6 августа.

"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №582/2019.

Указом №583/2019 глава государства уволил с должности заместителя главы Госпогранслужбы Артура Пименова.

Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что руководитель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что сократит штат рабочих в ведомстве. На данный момент Государственной пограничной службе 38 генералов.

Кроме того, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины, а также уволил его с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.