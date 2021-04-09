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Зеленский внес изменения в указ о поддержке культуры

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 23:46
Зеленский внес изменения в указ о поддержке культуры Фото: Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Даша Харченко

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма". Документ дополнили.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно новым нормативным актом, в пункте 1 статьи 1 абзац первый после слов "сохранение культурного наследия" дополняется словами "объектов культурного назначения".

Третий абзац должен быть изложен в следующей редакции: "разработку и утверждение порядка отбора проектов ремонтно-реставрационных и консервационных работ в отношении памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных оборонных, дворцово-парковых комплексов, проектов по реконструкции, строительству, благоустройству других объектов культурного назначения, которые будут реализованы в рамках программы "Большое строительство", содействия разработке необходимой проектной и иной документации и проведению работ по консервации, реставрации, реабилитации, музеефикации, ремонте и приспособления соответствующих объектов"

Напомним, Министерство культуры и информационной политики своим приказом назначило исполнительницу обязнностей исполнительного директора Украинского культурного фонда. Ею стала Ирина Осадчая.

Ранее сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко назвал противоречивым решение Киева о введении локдауна для сектора культуры и креативных индустрий. Из-за усиления карантина министр хочет, чтобы киевская власть выплатила компенсации культурному сектору.

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