В Украинский культурный фонд назначили и.о. директора

Министерство культуры и информационной политики своим приказом назначило исполнительницу обязанностей исполнительного директора Украинского культурного фонда. Ею стала Ирина Осадча.

Об этом сообщается на сайте УКФ.

Ирина Осадча была заместителем исполнительного директора по вопросам организационного развития Фонда.

"Исполнение обязанностей исполнительного директора Украинского культурного фонда возложено на Ирину Осадчу...с 31 марта до назначения руководителя Фонда", - говорится в сообщении.

Также, начальника аналитического отдела Ирину Чужинову переведено на должность заместителя исполнительного директора по проектной работе, члена Дирекции фонда, с 1 апреля на время до назначения руководителя УКФ.

Ранее РБК-Украина писало, что власти Днепра подали заявку на конкурс от Украинского культурного фонда. Город претендует на титул "Большая культурная столица Украины" и грант в 20 млн грн на реализацию культурных проектов. Среди программ общего проекта вошли обновленные: "Джаз на Днепре", "BookSpaceX" и фестиваль блогеров.