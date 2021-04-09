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Зеленський вніс зміни до указу про підтримку культури

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 23:46
Зеленський вніс зміни до указу про підтримку культури Фото: Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Даша Харченко

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу "Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму". Документ доповнили.

Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

Згідно з новим нормативним актом, у пункті 1 статті 1 абзац перший після слів "збереження культурної спадщини" доповнюється словами "об'єктів культурного призначення".

А третій абзац має бути викладений в такій редакції: "розроблення та затвердження порядку відбору проєктів ремонтно-­реставраційних та консерваційних робіт стосовно пам'яток культурної спадщини, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, проєктів із реконструкції, будівництва, благоустрою інших об'єктів культурного призначення, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво", сприяння розробленню необхідної проєктної та іншої документації та проведенню робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування відповідних об'єктів".

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило виконавицю обов'язків виконавчого директора Українського культурного фонду. Нею стала Ірина Осадча.

Раніше повідомлялось, що міністр культури Олександр Ткаченко назвав суперечливим рішення Києва про введення локдауну для сектору культури і креативних індустрій. Через посилення карантину міністр хоче, щоб київська влада виплатила компенсації культурному сектору.

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