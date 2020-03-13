Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, введя временно исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского. Об этом говорится в указе президента.

Вместе с ними, Зеленский ввел в СНБО министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Согласно указу президента, из состава совета вывели Алексея Гончарука, Андрея Загороднюка, Оксану Маркарова, Руслана Рябошапку.

Отметим, сейчас идет заседание СНБО, которое Зеленский созвал из-за коронавируса. Главные темы заседания - закрытие государственной границы и авиасообщение с рядом стран.

Вместе с тем, сегодня на заседании Кабинета министров Зеленский заявил, что статистика в Украине по коронавирусу одна из лучших по сравнению с другими странами мира. На этом же заседании глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Горловке подозревают 12 случаев заражения коронавирусом.