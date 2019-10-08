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СНБО провел совещание по информационному противодействию агрессии против Украины

Новости » Политика    08.10.2019 - 12:17
СНБО провел совещание по информационному противодействию агрессии против Украины
Фото: Сергей Кривонос (СНБО)

В СНБО указали на "хаос в заявлениях руководителей ведомств, которые приводят к подыгрыванию врагу"

Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос провел закрытое совещание по вопросам противодействия агрессии против Украины в информационной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Кривоноса, налаживание четкой межведомственной координации, обмен информацией, единые базовые нарративы, четкая взвешенная государственная реакция на информационные наступательные действия против Украины, четко выстроена система защиты информационного пространства, активные информационные наступательные атаки на врага - способны добавить серьезные преимущества в борьбе за мир и независимость Украины.

В то же время он указал на "хаос в информационных сообщениях/выступлениях/заявлениях руководителей различных ведомств, которые из-за непрофессионализма пиарщиков приводят к подыгрыванию нашему врагу", и "провальную предыдущую работу реформированного Министерства информационной политики", что нуждается в немедленных государственных совместных действиях.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что бывший секретарь СНБО Александр Данилюк ушел с поста по собственной инициативе.

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