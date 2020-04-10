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Зеленский внес изменения в положение о военной службе

Новости » Политика     10.04.2020 - 11:47
Зеленский внес изменения в положение о военной службе
Фото: Владимир Зеленский (Facebook)

Зеленский подписал приказ

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении гражданами военной службы в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в указе президента.

В частности, для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации в момента введения военного положения или объявления демобилизации на срок шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продлена по новому контракту на шесть месяцев.

Решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины.

В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Военнослужащие, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе и при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.

Напомним, министр обороны Андрей Таран заявил, что несмотря на карантин в Украине военнослужащие-срочники будут уволены в запас вовремя.

Добавим, Владимир Зеленский перенес весеннюю призывную кампанию указом от 23 марта.

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