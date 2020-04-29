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Зеленский внес изменения в положение об Антитеррористическом центре

Новости » Политика     29.04.2020 - 08:21
Зеленский внес изменения в положение об Антитеррористическом центре
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал соответствующий указ

Президент Владимир Зеленский внес изменения в положение об Антитеррористическом центре и его координационных группах при региональных органах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ президента.

В его положение прилагаются следующие изменения:

  • содействие органам и подразделениям СБУ в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности;
  • руководитель центра имеет первого заместителя и заместителя, которые назначаются на должности и увольняются с должностей главой СБУ по представлению руководителя центра. Первый заместитель и заместитель руководителя центра назначаются из числа сотрудников СБУ. Заместитель руководителя центра по должности является начальником штаба центра;
  • осуществление в установленном порядке самопредставництва интересов центра в судах Украины через заместителя начальника штаба центра, который направляет работу юридического подразделения штаба и сотрудников юридического подразделения штаба;
  • разработка рекомендаций, направленных на совершенствование территориальной подсистемы единой государственной системы предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий;
  • определение потребности в силах и средствах, которые могут использоваться в противодействии террористическим проявлениям

Напомним, Комитет по вопросам антикоррупционной политики принял решение по трем законопроектам о реформировании Службы безопасности Украины.

Вместе с тем, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту отправить на повторное первое чтение законопроект №3196 авторства главы государства.

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