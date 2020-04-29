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Зеленський вніс зміни до положення про Антитерористичний центр

Новини » Політика     29.04.2020 - 08:21
Зеленський вніс зміни до положення про Антитерористичний центр
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підписав відповідний указ

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

У його положення додаються такі зміни:

  • сприяння органам і підрозділам СБУ у проведенні контррозвідувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки;
  • керівник центру має першого заступника та заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад головою СБУ за поданням керівника центру. Перший заступник та заступник керівника центру призначаються із числа співробітників СБУ. Заступник керівника центру за посадою є начальником штабу центру;
  • здійснення в установленому порядку самопредставництво інтересів центру в судах України через заступника начальника штабу центру, який спрямовує роботу юридичного підрозділу штабу, та співробітників юридичного підрозділу штабу;
  • розроблення рекомендацій, спрямовані на вдосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків;
  • визначення потреби в силах та засобах, які можуть використовуватись у протидії терористичним проявам.

Нагадаємо, Комітет з питань антикорупційної політики прийняв рішення по трьох законопроектах щодо реформування Служби безпеки України.

Разом з тим, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект №3196 авторства глави держави.

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