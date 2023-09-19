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Зеленський влітку міг розпустити Верховну раду, - джерела

Україна, Вівторок 19 вересня 2023 08:45
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Зеленський влітку міг розпустити Верховну раду, - джерела Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський був досить близьким до того, що розпустити Верховну раду ще влітку. Про це планувалося оголосити на День державності, 28 липня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни".

Інформацію про плани Зеленського підтвердили декілька джерел РБК-Україна. Проте розпустити парламент президент так і не наважився.

"Президент за останні кілька років кілька разів був близьким до ухвалення рішення про розпуск. За моїми відчуттями, цього разу ми були до виборів найближче", - сказав поінформований співрозмовник видання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови у Верховні раді 20 травня 2019 року оголосив про розпуск парламенту.

Після цього відбулися дострокові парламентські вибори, на яких його партія "Слуга народу" отримали більше половини голосів та сформувала монобільшість.

Чергові вибори до Ради повинні були пройти в жовтні 2023 року, проте під час дії воєнного стану законність виборів під питанням. Президентські вибори були заплановані на весну 2024 року.

У проекті держбюджету на 2024 рік відсутні кошти на вибори.

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Володимир Зеленський
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