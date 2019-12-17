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Зеленский: власти вносят правки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами

Новости » Политика     17.12.2019 - 20:28
Зеленский: власти вносят правки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский раскритиковал столкновения под Радой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением вносятся поправки в закон о рынке земли на основе обсуждений с украинцами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Зеленского.

Президент раскритиковал столкновения во время акций протеста в Киеве, связанные с земельной реформой, и подчеркнул, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

"На митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские. Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власти, как и обещали, вносят между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Аграрный комитет Верховной рады Украины будет рассматривать закон о рынке земли в закрытом режиме.

Напомним, вечернее заседание Верховной рады Украины во вторник не состоялось. Глава парламента Дмитрий Разумков закрыл его сразу же после открытия и отметил, что нардепы вернутся к консультациям по закону о рынке земли.

В Раде проведут внеочередное заседание аграрного комитета Комитет завтра продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли
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