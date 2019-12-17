ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський: влада вносить правки в закон про землю на основі обговорень з українцями

Новини » Політика     17.12.2019 - 20:28
Зеленський: влада вносить правки в закон про землю на основі обговорень з українцями
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський розкритикував сутички під Радою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що між першим і другим читанням вносяться правки в закон про ринок землі на основі обговорень з українцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Зеленського.

Президент розкритикував сутички під час акцій протесту у Києві, пов'язаних із земельною реформою, та наголосив, що дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон.

"На мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські. Це не шлях цивілізованої країни. Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом. Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей", - написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Аграрний комітет Верховної ради України розглядатиме закон про ринок землі у закритому режимі.

Нагадаємо, вечірнє засідання Верховної ради України у вівторок не відбулося. Глава парламенту Дмитро Разумков закрив його відразу ж після відкриття і зазначив, що нардепи повернуться до консультацій по закону про ринок землі.

У Раді проведуть позачергове засідання аграрного комітету Комітет завтра продовжить розгляд законопроекту про ринок землі
Новини України ЗаконРынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся