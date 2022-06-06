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Зеленский за визовый режим с РФ. Хочет довести идею до позитивного результата

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину - это неплохая идея, которую нужно довести до результата.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан, - ред.) - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата", - отметил он.

Напомним, за день до начала полномасштабного вторжения России на фоне эскалации на границах президент говорил, что вопрос введения визового режима будет зависеть от действий российской стороны.

После вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией, из-за войны не работают контрольные пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВизовый режим