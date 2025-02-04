Зеленський визнав, що Україна зараз не може повернути всі свої території

"Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні люди й не можемо втратити мільйони людей заради результату, який ще не факт, що буде", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що підтримка, що надається партнерами, зараз недостатня для того, щоб повністю витіснити РФ повністю з окупованої території України. Проте, на його думку, території можуть бути повернуті як і військовим, так і дипломатичним шляхом.

"Території ми повернемо - це може бути комбінований підхід: тут військовий на полі бою, як це роблять наші військові, десь дипломатичним шляхом. Але все одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві, і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві й в моральному праві", - наголосив Зеленський.