Зеленский признал, что Украина сейчас не может вернуть все свои территории

"Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что поддержка, оказываемая партнерами, сейчас недостаточна для того, чтобы полностью вытеснить РФ полностью с оккупированной территории Украины. Однако, по его мнению, территории могут быть возвращены как и военным, так и дипломатическим путем.

"Территории мы вернем - это может быть комбинированный подход: здесь военный на поле боя, как это делают наши военные, где-то дипломатическим путем. Но все равно мы вернем нашу землю, потому что мы правы, и мы не нарушили ни одного аспекта в международном праве и в моральном праве", - подчеркнул Зеленский.