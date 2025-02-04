Зеленский признал, что Украина сейчас не может вернуть все свои территории

Сейчас Украина не может вернуть все территории под свой контроль. Нельзя терять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Пирсу Моргану.
"Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, который еще не факт, что будет", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что поддержка, оказываемая партнерами, сейчас недостаточна для того, чтобы полностью вытеснить РФ полностью с оккупированной территории Украины. Однако, по его мнению, территории могут быть возвращены как и военным, так и дипломатическим путем.
"Территории мы вернем - это может быть комбинированный подход: здесь военный на поле боя, как это делают наши военные, где-то дипломатическим путем. Но все равно мы вернем нашу землю, потому что мы правы, и мы не нарушили ни одного аспекта в международном праве и в моральном праве", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако он готов к этому в том случае, если это будет единственный вариант, при котором мы можно будет принести мир гражданам Украины и не потерять людей.
"Безусловно, мы пойдем на этот вариант, на встречу с этими четырьмя участниками (переговоров - ред.). Какая разница, как я, какое мое отношение к нему? Я не буду к нему добрым и считаю, я считаю его врагом. И, честно говоря, я считаю, что он тоже считает меня врагом. Вот так", - сказал президент.
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