Зеленський визначився зі складом переговорної групи України

Переговори у Саудівській Аравії

Цього тижня, 11 березня, у Саудівській Аравії зустрілися делегації України та США. Це сталося після перепалки президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого.

Переговори пройшли у Джидді і тривали вісім годин. За результатами переговорів США негайно відновили постачання військової допомоги Україні, а також обмін розвідувальними даними.

Крім того, США запропонували оголосити 30-денне всеосяжне перемир'я. Україна погодилася на це. До цього президент Володимир Зеленський озвучував пропозицію про режим тиші у повітрі та на воді.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито погоджується на пропозицію США, але додав, що буцімто Україна використає цей час на переозброєння. Для обговорення пропозиції спецпредставник президента США Стів Віткофф їздив до Москви, але не отримав однозначної відповіді від Путіна.

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