Зеленский определился с составом переговорной группы Украины

Переговоры в Саудовской Аравии

На этой неделе, 11 марта, в Саудовской Аравии встретились делегации Украины и США. Это произошло после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

Переговоры прошли в Джидде и длились восемь часов. По результатам переговоров США немедленно возобновили поставки военной помощи Украине, а также обмен разведывательными данными.

Кроме того, США предложили объявить 30-дневное всеобъемлющее перемирие. Украина согласилась на это. До этого президент Владимир Зеленский озвучивал предложение о режиме тишины в воздухе и на воде.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы соглашается на предложение США, но добавил, что якобы Украина использует это время на перевооружение. Для обсуждения предложения спецпредставитель президента США Стив Уиткофф ездил в Москву, но не получил однозначного ответа от Путина.

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