Зеленський визначив три головні цілі для послів на цей рік

Сьогодні, 20 липня, український президент заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів.

Він повідомив, що міністр разом з більш ніж 80 українськими керівниками дипмісій відвідали Запоріжжя та з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами.

Серед ключових напрямків роботи дипмісії президент відзначив:

Конкретні елементи в постачанні зброї для українських воїнів та розвиток її виробництва.

Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах.

Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії.

"Маємо за наступні шість місяців досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками", - додав він.

Водночас Зеленський зауважив, що незмінний пріоритет - підтримка бізнес-взаємодії з Україною.

"Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків. Також узгодили з міністром рішення про заміну керівників у деяких посольствах", - пояснив глава України.