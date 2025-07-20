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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский определил три главные цели для послов на этот год

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские дипломаты получили три ключевых направления работы с партнерами. Среди них вопросы поставок оружия, восстановление Украины и санкции в отношении РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня, 20 июля, украинский президент заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о начале работы по программе нынешнего совещания послов.

Он сообщил, что министр вместе с более чем 80 украинскими руководителями дипмиссий посетили Запорожье и с главой области Иваном Федоровым обсудили, что именно должно быть ключевыми приоритетами в работе со странами-партнерами.

Среди ключевых направлений работы дипмиссии президент отметил:

  • Конкретные элементы в поставках оружия для украинских воинов и развитие его производства.

  • Конкретные проекты для восстановления и обеспечения нормальной жизни в украинских городах и селах.

  • Конкретные юридически действенные механизмы для привлечения России к ответственности и для использования российских активов ради защиты от российской же агрессии.

"Должны за следующие шесть месяцев достичь ощутимых новых, совместных с партнерами результатов по этим трем направлениям", - добавил он.

В то же время Зеленский отметил, что неизменный приоритет - поддержка бизнес-взаимодействия с Украиной.

"Это один из тех показателей, по которым будет оцениваться эффективность наших посольств: заводить в нашу страну бизнесы, проекты и инициативы, которые создают рабочие места для наших людей и реальную базу для уплаты налогов. Также согласовали с министром решение о замене руководителей в некоторых посольствах", - пояснил глава Украины.

Работа Сибиги на посту главы МИД

Заметим, что вчера глава МИД анонсировал, что наша страна будет возвращать названия украинского происхождения иностранным топонимам.

РБК-Украина писало, о каких городах идет речь в первую очередь.

Кроме того, вчера, 19 июля. Сибига заявил, что Украина требует от России прекратить использовать депортацию граждан Украины в Грузию, как оружие. Он пояснил, что сейчас Киев требует россиян привозить украинцев, которых хотят депортировать, непосредственно к украинской границе.

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Владимир ЗеленскийАндрей Сибига