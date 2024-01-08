Зеленський визначив переговорників по гарантіях безпеки для України: Буданов і Литвиненко у списку

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 січня, визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження №2/2024-рп, оприлюднене на офіційному інтернет-представництві президента.
У документі йдеться про створення делегації України "для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки" для нашої держави.
Також у розпорядженні вказується дозвіл главі делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.
"Затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України (додаються, таємно)", - йдеться в документі.
Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.
Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.
Також повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.
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