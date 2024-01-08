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Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины: Буданов и Литвиненко в списке

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 января, определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В список попали, в частности, начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение №2/2024-рп, обнародованное на официальном интернет-представительстве президента.

В документе говорится о создании делегации Украины "для участия в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для нашего государства.

В каком составе образуется

  • руководитель Офиса президента, глава делегации Андрей Ермак,
  • начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов,
  • заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква,
  • министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
  • посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич,
  • глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко,
  • глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,
  • заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец,
  • заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,
  • первый заместитель министра обороны Александр Павлюк,
  • заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,
  • министр обороны Рустем Умеров,
  • заместитель министра экономики Игорь Фоменко,
  • заместитель отделения евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий,
  • директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко,
  • заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.

О чем еще распоряжение

Также в распоряжении указывается разрешение главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

"Утвердить Директивы делегации Украины на переговоры по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины (прилагаются тайно)", - говорится в документе.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023-го.

Также сообщалось, что 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.

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Владимир ЗеленскийГарантии безопасности