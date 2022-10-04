Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн ЄС нового формату

У Празі 6 жовтня відбудеться перше інавгураційне засідання нового формату, відомого під назвою Європейська політична спільнота. У саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

У заході візьмуть участь 27 держав-лідерів Європейського Союзу, а також 17 лідерів держав, які не входять до ЄС, але мають різний статус. Його ідея свого часу була висловлена президентом Франції, підтримана низкою членів Євросоюзу.

"У відкритті цього саміту братиме участь президент України. У заході також особисто візьме участь прем’єр-міністр, а президент виступить онлайн", - додав Жовква.

Нагадаємо, на початку травня Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції до Європи у рамках Європейської політичної спільноти. Пізніше він уточнив, що ця ініціатива не блокує вступу України до Європейського союзу.

Ідею Європейської політичної спільноти президент Франції озвучив лідерам країн ЄС на саміті у червні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею Макрона.

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