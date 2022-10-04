ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн ЄС нового формату

Новость на русском →
Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 17:43
Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн ЄС нового формату Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Празі 6 жовтня відбудеться перше інавгураційне засідання нового формату, відомого під назвою Європейська політична спільнота. У саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"У відкритті цього саміту братиме участь президент України. У заході також особисто візьме участь прем’єр-міністр, а президент виступить онлайн", - додав Жовква.

У заході візьмуть участь 27 держав-лідерів Європейського Союзу, а також 17 лідерів держав, які не входять до ЄС, але мають різний статус. Його ідея свого часу була висловлена президентом Франції, підтримана низкою членів Євросоюзу.

Нагадаємо, на початку травня Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції до Європи у рамках Європейської політичної спільноти. Пізніше він уточнив, що ця ініціатива не блокує вступу України до Європейського союзу.

Ідею Європейської політичної спільноти президент Франції озвучив лідерам країн ЄС на саміті у червні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею Макрона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Евросоюз
NEWS
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
Зеленський затвердив рішення РНБО про відмову від переговорів з Путіним
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини