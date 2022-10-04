Зеленский примет участие в саммите лидеров стран ЕС нового формата

В Праге 6 октября состоится первое инаугурационное заседание нового формата, известного под названием Европейское политическое сообщество. В саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"В открытии этого саммита будет принимать участие президент Украины. В мероприятии также лично примет участие премьер-министр, а президент выступит онлайн", - добавил Жовква.

В мероприятии примут участие 27 государств-лидеров Европейского Союза, а также 17 лидеров государств, не входящих в ЕС, но имеющих разный статус. Его идея в свое время была высказана президентом Франции, поддержана рядом членов Евросоюза.