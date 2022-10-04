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Зеленский примет участие в саммите лидеров стран ЕС нового формата

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Київ, Вторник 04 октября 2022 17:43
Зеленский примет участие в саммите лидеров стран ЕС нового формата Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Праге 6 октября состоится первое инаугурационное заседание нового формата, известного под названием Европейское политическое сообщество. В саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"В открытии этого саммита будет принимать участие президент Украины. В мероприятии также лично примет участие премьер-министр, а президент выступит онлайн", - добавил Жовква.

В мероприятии примут участие 27 государств-лидеров Европейского Союза, а также 17 лидеров государств, не входящих в ЕС, но имеющих разный статус. Его идея в свое время была высказана президентом Франции, поддержана рядом членов Евросоюза.

Напомним, в начале мая Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в Европу в рамках Европейского политического сообщества. Позднее он уточнил, что эта инициатива не блокирует вступление Украины в Европейский союз.

Идею Европейского политического сообщества президент Франции озвучил лидерам стран ЕС на саммите в июне. Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею Макрона.

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