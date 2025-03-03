Відповідь Трампу. Про що домовились лідери Європи у Лондоні та якою буде підтримка України

Після гучної суперечки між президентами України та США європейські союзники України намагаються виробити спільну політику, аби погасити цю дипломатичну кризу. Зокрема, подальша стратегія Європи обговорювалася на неформальному саміті у Лондоні 2 березня.

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Саміт у Лондоні був анонсований ще до візиту президента України у Вашингтон, що свідчить про стратегічну підготовку Європи до змін у політиці США. Однак після скандалу між Зеленським і Трампом він став особливо важливим.

На зустріч приїхали президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Крім того, до переговорів долучилися міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошта.

Підготовка європейського бачення миру

Генсек НАТО Марк Рютте після саміту заявив, що угоди для України ще немає, але "ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки". За його словами, це означає, що "європейці будуть активні в Україні", щоб гарантувати тривалий мир.

За словами Голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа має переозброїтися і готуватися до гіршого. "Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це заради безпеки ЄС. В геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, нам потрібно готуватися до найгіршого, а отже, зміцнювати оборону", – заявила вона.

Коментуючи підсумки саміту прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав, що "Європа прокинулася".

"ЄС, Україна, Великобританія, Норвегія, Туреччина - всі в один голос говорять про допомогу Україні, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та зміцнення східного кордону", – написав він у соцмережі X.

За словами британського прем'єра, майбутня мирна угода повинна включати Росію, інакше "ми взагалі не досягнемо жодного прогресу". Але за його словами, але РФ не може диктувати умови.

Саміт у Лондоні (фото: Getty Images)

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС готовий працювати разом з партнерами над мирним планом для України.

"Ми повинні вчитися на минулому. Ми не можемо повторити мінський досвід. Ми не можемо повторити трагедію Афганістану. А для цього нам потрібні надійні гарантії безпеки", – підкреслив Кошта.

Офіс президента України за підсумками зустрічі повідомив, що є чітка позиція: основою потенційного перемирʼя обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки. Зокрема, розглядають можливість "залучення механізмів НАТО" як однієї з гарантій безпеки – щоправда, не пояснюючи, яких саме. Крім того, початок перемирʼя, згідно з позицією Києва, має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Як наголошують в ОП, це крок, який продемонструє справжній намір Росії щодо миру.

В свою чергу, франко-британський план, про який розповів Макрон, пропонує встановити перемир'я "у повітрі, на суші та щодо енергетичної інфраструктури" строком на один місяць.

Підтримка України

Урсула фон дер Ляєн заявила, що "Європа залишається з Україною. Наша підтримка може призвести до справедливого і тривалого миру". Вона підкреслила важливість продовження фінансової та військової допомоги Україні з боку Євросоюзу.

Слід нагадати, що ЄС готує великий пакет військової допомоги Україні на 6 мільярдів євро, який включає системи ППО та 1,5 мільйони артилерійських снарядів. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС. Також після саміту у Лондоні Британія заявила, що надасть Україні ще 1,6 мільярда фунтів для закупівлі 5 000 ракет ППО.

І що важливо, за словами Кіра Стармера, Європа готова посили допомогу Україні "літаками в повітрі і чоботами на землі"

"Ми відрядимо контингент в Україну, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати, нехтувавши можливістю допомогти. Ми посилимо нашу допомогу негайно", – заявив Стармер.

Як зазначає Офіс президента України, лідери обговорили і продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості. Зокрема, мова йде про інвестиції у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

Відновлення контактів зі США

Ще напередодні саміту ціла низка країн, чиї лідери мають робочі відносини з Трампом, заявили про посередницькі наміри. Так, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила про необхідність "наведення мостів" зі США.

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів", – сказала Мелоні і Лондоні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом назвав ситуацію "складною": існує "певна дилема" в тому, що позиція США "не така однозначна, як наша в питанні України та Росії".

"Але ми повинні цю дилему подолати", – заявив Туск. За його словами, Польща має чудові відносини з США і буде зміцнювати їх.

Уже за підсумками лондонського саміту Стармер анонсував нову зустріч з Трампом: "Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати доти, доки ми не матимемо спільного плану", - заявив британський прем'єр.

Реалізація всіх цих кроків намічена на найближче майбутнє. Контакти зі США – це питання кількох днів. Рішення про допомогу для України можуть бути ухвалені вже на саміті ЄС 6 березня. Тоді ж, схоже, продовжиться обговорення європейського плану миру, але його узгодження може затягнутися.