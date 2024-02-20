Зеленський візьме участь в онлайн-саміті G7, який відбудеться 24 лютого

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу G7.

Саміт буде присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.

"24 лютого, з нагоди другої річниці агресії Росії проти України, президент Ради міністрів Джорджія Мелоні очолить відеоконференцію глав держав і урядів G7, першу під час головування Італії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за результатами саміту буде прийнято спільну декларацію.

Підтримка України країнами G7

З початку повномасштабного вторгнення РФ партнери G7 підтримували Україну в усіх можливих напрямках. Загалом за майже два роки було надано понад 30 млрд доларів.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року, але наразі це питання все ще обговорюється між партнерами.

Як заявляла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, цього року Україна розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у країнах G7 та ЄС російських активів.

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