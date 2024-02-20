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Зеленский примет участие в онлайн-саммите G7, который состоится 24 февраля

Вторник 20 февраля 2024 21:16
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Зеленский примет участие в онлайн-саммите G7, который состоится 24 февраля Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский примет участие в онлайн-саммите стран группы G7, который состоится 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу G7.

Саммит будет посвящен второй годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

"24 февраля по случаю второй годовщины агрессии России против Украины президент Совета министров Джорджия Мэлони возглавит видеоконференцию глав государств и правительств G7, первую во время председательства Италии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам саммита будет принята совместная декларация.

Поддержка Украины странами G7

С начала полномасштабного вторжения РФ партнеры G7 поддерживали Украину по всем возможным направлениям. В общей сложности за почти два года было предоставлено более 30 млрд долларов.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года, но этот вопрос все еще обсуждается между партнерами.

Как заявляла заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, в этом году Украина рассчитывает на передачу 4 миллиардов долларов из замороженных в странах G7 и ЕС российских активов.

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Владимир Зеленский Война России против Украины G7
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