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Зеленський про візит до США: запрошення є, офіси працюють над цим

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський отримав запрошення до Сполучених Штатів Америки (США). Наразі офіси працюють над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Щодо візиту. Візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про п'ятницю. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту", - сказав Зеленський. 

За його словами, для президента США Дональда Трампа важливо підписати угоду про рідкісноземельні метали, а для України - почути від Вашингтона, що допомога не зупинятиметься. 

Можливий візит до Британії 

"Після США, якщо я туди поїду, подивимося, тобто я планую в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємося в Кіра Стармера, (прем'єр-міністр Британії, - ред.)", - додав президент. 

Візит Зеленського до США

25 лютого Трамп заявив, що Зеленський відвідає Вашингтон 28 лютого, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. Тоді ж джерела РБК-Україна повідомили про підготовку до поїздки, однак не розкривали інших подробиць.

Детальніше про те, що відомо про майбутній візит президента України до США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окремо додамо, що 25 лютого Financial Times заявило, що Київ й Вашингтон погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів. Коментуючи угоду Зеленський заявив, що вона може мати великий успіх, або ж тихенько пройти.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд Трамп