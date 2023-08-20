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Зеленський про візит до Швеції: по озброєнню для України є потрібні результати

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У ході візиту до Швеції президента України Володимира Зеленського було досягнуто важливих домовленостей щодо озброєння для Сил оборони, зокрема виробництва техніки в нашій країні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

Про це заявив глава Української держави Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його нічне відеозвернення.

"Сьогодні весь день працюємо у Швеції, зараз завершуємо день у Стокгольмі. Зброя для наших воїнів - це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати", - зазначив президент.

Зокрема, йдеться про виробництво в Україні шведських бойових машин піхоти СV90, про збільшення поставок артилерійських систем Archer для ЗСУ, а також про сучасну авіацію для нашої країни.

  • "Броньована техніка - СV90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті. Не лише постачання від партнерів - хоча і його прискорюємо, - але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво", - сказав Зеленський.

Так, є домовленість зі Швецією щодо виготовлення СV90 в Україні, наголосив він.

  • "Друге - це "арчери" для наших артилеристів. Уже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні", - розповів президент.
  • Також у Швеції порушували питання щодо збільшення можливості військової авіації України, зокрема щодо отримання шведських винищувачів Gripen.

"Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений: ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо "Гріпенів" - класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни вже починають тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами ми наближаємося до того, щоб "Гріпени" з'явились у нашому небі", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що у Стокгольмі говорив про це з прем'єр-міністром Швеції, із представниками шведських парламентських партій.

"Дякую за розуміння наших потреб! Працюємо над початком етапу з тренуванням наших хлопців на "Гріпенах". Деталі ми обговоримо", - зазначив Зеленський.

Візит Зеленського до Швеції

19 серпня президент Володимир Зеленський прибув до столиці Швеції Стокгольма разом із першою леді України. Під час свого візиту лідер держави зустрінеться із:

  • прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном;
  • королем Карлом XVI та королевою Сільвією;
  • спікером Андреасом Норленом;
  • главами парламентських партій.

Пізніше Зеленський розповів про десять результатів переговорів із прем'єром Швеції.

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Володимир ЗеленськийШвеціяЗбройні сили України