Зеленский о визите в Швецию: по вооружению для Украины есть нужны результаты

В ходе визита в Швецию президента Украины Владимира Зеленского были достигнуты важные договоренности относительно вооружения для Сил обороны, в частности производства техники в нашей стране, а также о начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.
Об этом заявил глава Украинского государства Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его ночное видеообращение.
"Сегодня весь день работаем в Швеции, сейчас завершаем день в Стокгольме. Оружие для наших воинов - главное. Есть результаты, и это очень нужные результаты", - отметил президент.
В частности, речь идет о производстве в Украине шведских боевых машин пехоты СV90, об увеличении поставок артиллерийских системах Archer для ВСУ, а также о современной авиации для нашей страны.
Так, есть договоренность со Швецией об изготовлении СV90 в Украине, подчеркнул он.
"Это одна из самых сложных задач, но я уверен: мы ее выполним. Сейчас есть прорывный результат относительно "Грипен" - классных, современных шведских боевых самолетов. Наши воины уже начинают их тестировать. И мы шаг за шагом, переговоры по переговорам мы приближаемся к тому, чтобы "Грипены" появились в нашем небе", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что в Стокгольме говорил об этом с премьер-министром Швеции, с представителями шведских парламентских партий.
"Спасибо за понимание наших потребностей! Работаем над началом этапа с тренировкой наших ребят на Грипенах. Подробности мы обсудим", - отметил Зеленский.
19 августа президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Швеции Стокгольм вместе с первой леди Украины. Во время своего визита лидер государства встретится с:
Позже Зеленский рассказал о десяти результатах переговоров с премьером Швеции.
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