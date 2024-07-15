Зеленський про візит Орбана до Москви: на Раді Україна-НАТО була дуже серйозна розмова
Країни НАТО засудили поїздку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Щодо цього була дуже серйозна розмова на Раді Україна-НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
За словами президента, візит Орбана до України - це в будь-якому разі добре, оскільки між Україною та Угорщиною не було стосунків.
"У нас мають бути сильні, дружні, принаймні треба спочатку побудувати прагматичні відносини. Там багато наших людей. Тому я вважаю його візит до України був правильним", - зазначив Зеленський.
Він додав, що якщо глава угорського уряду використав поїздку до Києва, щоб йому після цього було комфортно відвідати РФ, то це неправильно. Тому, як наголосив Зеленський, такий візит він не підтримує.
"Країни ЄС засудили його з цього приводу, країни НАТО теж. На засіданні нашої Ради (Україна-НАТО), хоч вона була закрита, але зрозуміло, що була дуже серйозна розмова. Така доросла розмова про те, що не може бути проросійської політики ні в одного члена НАТО", - заявив глава держави.
Але він уточнив, що Україні треба спробувати побудувати з Угорщиною відносини.
Що передувало
Нагадаємо, раніше Орбан відвідав Київ. Під час зустрічі із Зеленським він пропонував Україні розпочати припинення вогню, оскільки це нібито може створити умови для переговорів.
Після такої поїздки глава угорського уряду одразу поїхав до Москви, де провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Там він також обговорював війну РФ проти України.
В ЄС різко розкритикували такий візит до Орбана. Там наголошували, що прем'єр Угорщина не має мандату вести діалог з російською владою від імені Євросоюзу.
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