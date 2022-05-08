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Зеленский: визит Байдена в Украину был бы важным сигналом

Новина українською →
Киев, Воскресенье 08 мая 2022 06:53
Зеленский: визит Байдена в Украину был бы важным сигналом Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президенту Джо Байдену стоит приехать в Украину и своими глазами увидеть последствия всех тех зверств, которые творят в Украине российские оккупанты. Кроме того, это был бы очень важный сигнал всему нашему народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News.

Он напомнил, какое большое влияние оказал визит британского премьера, и заверил, что Украина всегда ждет Джо Байдена у себя в гостях.

"Вы представьте, что значит для нашего общества визит президента крупнейшей демократической страны в мире. США - наш стратегический партнер, и этот визит был бы очень мощным сигналом", - сказал Зеленский.

Лидеры нескольких стран, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, совершили поездки в Киев во время войны.

Но посещения не лишены рисков. Как известно, на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находился в столице и российские войска нанесли ракетные удары.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину. Однако до сих пор нет конкретных планов по визиту президента в Украину, несмотря на неожиданный визит спикера США Нэнси Пелоси.

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