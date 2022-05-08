Зеленский: визит Байдена в Украину был бы важным сигналом

Президенту Джо Байдену стоит приехать в Украину и своими глазами увидеть последствия всех тех зверств, которые творят в Украине российские оккупанты. Кроме того, это был бы очень важный сигнал всему нашему народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News .

Он напомнил, какое большое влияние оказал визит британского премьера, и заверил, что Украина всегда ждет Джо Байдена у себя в гостях.

"Вы представьте, что значит для нашего общества визит президента крупнейшей демократической страны в мире. США - наш стратегический партнер, и этот визит был бы очень мощным сигналом", - сказал Зеленский.