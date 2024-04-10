Зеленський про військову допомогу Україні: буде необхідна зброя - поламаємо хребет Путіну

"Не треба бути занадто позитивними, бо війна і проти нас серйозний ворог. Але давайте будемо реалістами, а не песимістами. Сьогодні ситуація стабілізована. Буде необхідна зброя, конкретні політичні кроки наших партнерів - ми поламаємо хребет Путіну", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що все, що є на озброєнні та складах партнерів, зокрема системи ППО, артилерія та далекобійна зброя, є дуже важливими для України й точно розблокують наше небо.

"Я вже не вперше про це говорю. Системи ППО, артилерія, далекобійна зброя. Крапка. Не так багато. Я розумію, що партнери й так допомагають чим можуть, але чим можуть замало. Цього замало, щоб перемогти Путіна, якщо не хочуть, щоб Путін втягнув світ у третю світову війну", - зазначив президент.