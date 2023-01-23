Зеленський про військову допомогу США: Чекаємо на Patriot, придивляємося до Abrams

Україна очікує на протиракетну систему Patriot та вже придивляється до танків Abrams від США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Глава держави звернувся до лідерів січневої зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів, яка зосереджує увагу на політиці й економічному зростанні Сполучених Штатів Америки.
"Глобальна свобода давно має дефіцит глобальних перемог. Україна разом з Америкою, разом із нашими партнерами цей дефіцит задовольняє.
Тільки йти цим шляхом треба разом - до перемоги", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, коли Україна та США зможуть завершити цю війну та вигнати окупантів, так само разом зможуть почати складну роботу з відбудови України.
"Ми вже змогли привернути увагу й маємо співпрацю із такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs. Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams", - додав президент.
Нагадаємо, що у Палаті представників США закликали відправити Україні хоча б один танк Abrams. Оскільки таке рішення Білого дому зможе створити ефект доміно, аби змусити інші країни передати Україні танки Leopard 2.
У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.
Нагадаємо, у грудні США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів, в якому було анонсовано поставку першої батареї комплексу ППО Patriot для України.
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