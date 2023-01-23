Зеленский о военной помощи США: Ждем Patriot, присматриваемся к Abrams

Украина ожидает противоракетную систему Patriot и уже присматривается к танкам Abrams от США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства обратился к лидерам январской встречи Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов, которая сосредотачивает внимание на политике и экономическом росте Соединенных Штатов Америки.
"Глобальная свобода давно имеет дефицит глобальных побед. Украина вместе с Америкой вместе с нашими партнерами этот дефицит удовлетворяет.
Только идти по этому пути надо вместе - к победе", - заявил Зеленский.
Президент отметил, когда Украина и США смогут завершить эту войну и выгнать кафиров, так же вместе смогут начать сложную работу по восстановлению Украины.
"Мы уже смогли привлечь внимание и сотрудничать с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs. Частью нашего украинского пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse. Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams", - добавил президент.
Напомним, что в Палате представителей США призвали отправить Украине хотя бы один танк Abrams. Поскольку такое решение Белого дома сможет создать эффект домино, чтобы вынудить другие страны передать Украине танки Leopard 2.
В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.
Напомним, в декабре США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса ПВО Patriot для Украины.
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