Зеленский о военной помощи США: Ждем Patriot, присматриваемся к Abrams

Глава государства обратился к лидерам январской встречи Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов, которая сосредотачивает внимание на политике и экономическом росте Соединенных Штатов Америки.

"Глобальная свобода давно имеет дефицит глобальных побед. Украина вместе с Америкой вместе с нашими партнерами этот дефицит удовлетворяет.

Только идти по этому пути надо вместе - к победе", - заявил Зеленский.

Президент отметил, когда Украина и США смогут завершить эту войну и выгнать кафиров, так же вместе смогут начать сложную работу по восстановлению Украины.

"Мы уже смогли привлечь внимание и сотрудничать с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs. Частью нашего украинского пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse. Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams", - добавил президент.