Зеленський про військову допомогу: є хороші сигнали щодо далекобійних ракет і авіації

"Важливе за цей тиждень, - наш дипломатичний марафон. Лондон, Париж, Брюссель - усюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Це стосується як далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці - бойової авіації", - заявив він.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський після візиту до Британії вирушив до Франції. Там він зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Крім того, Зеленський виступив перед Європарламентом, а РБК-Україна зібрало головні цитати президента.

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