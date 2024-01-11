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Зеленський про військові плани на 2024 рік: ми будемо рухатися, бо стояння вигідне Росії

Вільнюс, Четвер 11 січня 2024 00:09
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Зеленський про військові плани на 2024 рік: ми будемо рухатися, бо стояння вигідне Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Валерій Савицький

Україна буде рухатися на фронті, адже простій дозволить Росії відновити свою військову міць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне інтерв'ю президента Володимира Зеленського та Гітанаса Наусєди Литовському радіо і телебаченню.

Глава держави зазначив, що Україна не має права "просто стояти та накопичувати" і назвав це "великою помилкою, що дуже вигідна Росії.

"Стояти на місці - це означає, що постійна війна на території України, а не на території РФ. Це означає, що економіка під питанням. Це означає, що інвестицій не буде, бо хто буде інвестувати в країну, де йде війна. Для Росії це вигідно. А для нас, якщо ми зупинимося, то дамо можливість Росії відновити свою зброю та потенціал. Тому ми будемо рухатися і це найголовніше", - зазначив Зеленський.

Візит Зеленського до Литви

У середу, 10 січня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Вільнюса. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Лідери підписали двосторонні угоди та спільну заяву.

Ситуація на фронті

Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після відвідин позицій військовослужбовців поблизу міста Куп'янськ Харківської області розповів про ситуацію на цьому відтінку фронту.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що українські бійці не втратили рішучості захищати свою батьківщину, але їм не вистачає зброї. На його думку, Конгресу США необхідно схвалити виділення допомоги за запитом президента Джо Байдена.

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