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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про війну РФ проти України: Битва, що вирішить, в якому світі житимуть наші внуки

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Війна, що була розв'язана Росією, - це битва не лише за територію, ту чи іншу частину Європи, свободу та безпеку українців чи будь-якої країни, яку хоче завоювати Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського у Конгресі США.

"Ця битва визначить, у якому світі наші діти та онуки житимуть, та їхні діти та онуки: чи буде демократія для українців, американців, для всіх", - вказав глава держави.

Зеленський наголосив, що ця битва не може бути заморожена, відкладена чи проігнорована.

Президент також додав, що США зіграли свою лідерську роль в об'єднанні всього світу навколо України.

Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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