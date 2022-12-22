Зеленський про війну РФ проти України: Битва, що вирішить, в якому світі житимуть наші внуки

Війна, що була розв'язана Росією, - це битва не лише за територію, ту чи іншу частину Європи, свободу та безпеку українців чи будь-якої країни, яку хоче завоювати Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського у Конгресі США.

"Ця битва визначить, у якому світі наші діти та онуки житимуть, та їхні діти та онуки: чи буде демократія для українців, американців, для всіх", - вказав глава держави.

Зеленський наголосив, що ця битва не може бути заморожена, відкладена чи проігнорована.

Президент також додав, що США зіграли свою лідерську роль в об'єднанні всього світу навколо України.