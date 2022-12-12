UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про війну після смерті Путіна: будуть зайняті внутрішніми питаннями

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Якщо президент РФ Володимир Путін помре, то вторгнення в Україну припиниться. Російські політики будуть повністю зайняті внутрішніми питаннями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення".

"(Якщо Путін помре – ред.), не буде війни. Авторитарний режим страшний, тому що є великий ризик. Але не може все залежати від однієї людини. Тому, коли така людина йде (вмирає – ред.) усі інституції зупиняються", – зазначив президент України.

За його словами, такий час був в історії Радянського Союзу, коли все зупинилося.

"Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно, вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", - додав Зеленський.

Раніше ми писали, що цього року не відбудеться великої щорічної прес-конференції президента Росії Володимира Путіна. Її не буде вперше із 2012 року.

Нагадаємо, Путін останнім часом рідко з'являється на публіці. Зокрема, він не поїхав на саміт G20 до Індонезії. Натомість відправили міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВторгнення Росії до України