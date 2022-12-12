Зеленський про війну після смерті Путіна: будуть зайняті внутрішніми питаннями

Якщо президент РФ Володимир Путін помре, то вторгнення в Україну припиниться. Російські політики будуть повністю зайняті внутрішніми питаннями.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення".
"(Якщо Путін помре – ред.), не буде війни. Авторитарний режим страшний, тому що є великий ризик. Але не може все залежати від однієї людини. Тому, коли така людина йде (вмирає – ред.) усі інституції зупиняються", – зазначив президент України.
За його словами, такий час був в історії Радянського Союзу, коли все зупинилося.
"Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно, вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", - додав Зеленський.
Раніше ми писали, що цього року не відбудеться великої щорічної прес-конференції президента Росії Володимира Путіна. Її не буде вперше із 2012 року.
Нагадаємо, Путін останнім часом рідко з'являється на публіці. Зокрема, він не поїхав на саміт G20 до Індонезії. Натомість відправили міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
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