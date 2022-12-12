Боїться незручних питань? Путін вперше за 10 років відмовився від прес-конференції

Цього року не відбудеться великої щорічної прес-конференції президента Росії Володимира Путіна. Її не буде вперше із 2012 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Захід щороку відбувався у грудні - починаючи з 2012 року.

Під час прес-конференції Путін відповідає на запитання закордонної та федеральної преси, а також регіональних журналістів. Це завжди перетворюється на багатогодинне "шоу".

Водночас Пєсков уточнив, що цього року натомість Путін може поспілкуватися з журналістами кремлівського пулу. Чи буде цього року звернення до Федеральних зборів, він відповісти не зміг.