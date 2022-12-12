Зеленский о войне после смерти Путина: будут заняты внутренними вопросами
Если президент РФ Владимир Путин умрет, то вторжение в Украину прекратится. Российские политики будут полностью заняты внутренними вопросами.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".
"(Если Путин умрет – ред.), не будет войны. Авторитарный режим страшен, потому что есть большой риск. Но не может все зависеть от одного человека. Поэтому, когда такой человек идет (умирает – ред.) все институции останавливаются", - отметил президент Украины.
По его словам, такое время было в истории Советского Союза, когда остановилось все.
"Я считаю, если его не будет, то им будет сложно, они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", - добавил Зеленский.
Ранее мы писали, что в этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее не будет впервые с 2012 года.
Напомним, Путин в последнее время редко появляется на публике. В частности, он не поехал на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправили министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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