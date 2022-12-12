Зеленский о войне после смерти Путина: будут заняты внутренними вопросами

Если президент РФ Владимир Путин умрет, то вторжение в Украину прекратится. Российские политики будут полностью заняты внутренними вопросами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

"(Если Путин умрет – ред.), не будет войны. Авторитарный режим страшен, потому что есть большой риск. Но не может все зависеть от одного человека. Поэтому, когда такой человек идет (умирает – ред.) все институции останавливаются", - отметил президент Украины.

По его словам, такое время было в истории Советского Союза, когда остановилось все.

"Я считаю, если его не будет, то им будет сложно, они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", - добавил Зеленский.