Головна » Новини » Політика

Зеленський вивів Єрмака зі складу Ставки та РНБО

Київ, П'ятниця 05 грудня 2025 21:55
Зеленський вивів Єрмака зі складу Ставки та РНБО Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вивів Андрія Єрмака зі складу Ставки верховного головнокомандувача і Ради нацбезпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази голови української держави.

Укази президента №901/2025 і №902/2025 передбачають відповідні зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача та РНБО після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Звільнення Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки вдома у тоді ще керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Слідчі дії були пов'язані з резонансною справою "Мідас", яка стосується масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".

Одразу того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має зберігати внутрішню силу і не відволікатися на щось, крім захисту. Тому він ухвалив рішення провести перезавантаження Офісу президента. Зокрема, заяву про відставку написав Єрмак.

Через кілька годин стало відомо про те, що глава української держави підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Примітно, що після цього народні депутати намагалися викликати Єрмака до Ради, оскільки він усе ще залишався членом Ради нацбезпеки і оборони України. Але відповідне рішення не набрало достатньої кількості голосів.

Поки що глава української держави не призначив нового керівника ОП. Ще вчора, 4 грудня, він заявляв, що рішення має бути "найближчим часом".

Детальніше про звільнення Єрмака - в матеріалі РБК-Україна.

