Зеленський вів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи: що зміниться

Згідно з рішенням РНБО пропонується, зокрема, внести зміни до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупцію в судах - це повинно бути ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіксацією майна.

Серед іншого:

пропонується посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування;

Вищій раді правосуддя пропонують перевірити всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків судді, а також перевірити законність джерел походження майна;

у разі отримання підозри в хабарі, Вища рада повинна перевірити всіх суддів суду;

Вищій кваліфікаційні комісії суддів в якості пріоритетного завдання поставили проведення ефективного й прозорого оцінювання суддів за найкращими світовими стандартами та методиками;

пропонується періодично перевіряти суддів на поліграфі. Також перевірка повинна бути умовою при доборі кандидатів.

Кандидатські реформи України

Відзначимо, що сьогодні Україна виконала дві із семи рекомендацій в рамках "кандидатських реформ" для старту переговорів щодо вступу до ЄС. Йдеться саме про пункти, які пов'язані із судовою реформою та законом про медіа.

Наразі від України бажають наступних кроків: