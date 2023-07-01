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Зеленський вів у дію рішення РНБО про прискорення судової реформи: що зміниться

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо прискорення судової реформи й подолання корупції в системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням указ президента України.

Згідно з рішенням РНБО пропонується, зокрема, внести зміни до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупцію в судах - це повинно бути ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіксацією майна.

Серед іншого:

  • пропонується посилити роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування;
  • Вищій раді правосуддя пропонують перевірити всіх суддів Верховного суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків судді, а також перевірити законність джерел походження майна;
  • у разі отримання підозри в хабарі, Вища рада повинна перевірити всіх суддів суду;
  • Вищій кваліфікаційні комісії суддів в якості пріоритетного завдання поставили проведення ефективного й прозорого оцінювання суддів за найкращими світовими стандартами та методиками;
  • пропонується періодично перевіряти суддів на поліграфі. Також перевірка повинна бути умовою при доборі кандидатів.

Кандидатські реформи України

Відзначимо, що сьогодні Україна виконала дві із семи рекомендацій в рамках "кандидатських реформ" для старту переговорів щодо вступу до ЄС. Йдеться саме про пункти, які пов'язані із судовою реформою та законом про медіа.

Наразі від України бажають наступних кроків:

  • реформи Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • посилення боротьби з корупцією;
  • відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;
  • антиолігархічного закону;
  • закону про медіа;
  • зміни законодавства про національні меншини

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Володимир ЗеленськийСудова реформа