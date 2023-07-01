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Зеленский вел в действие решение СНБО об ускорении судебной реформы: что изменится

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по ускорению судебной реформы и преодолению коррупции в системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.

Согласно решению СНБО предлагается, в частности, внести изменения в Уголовный кодекс в части усиления уголовной ответственности за коррупцию в судах - это должно быть заключение сроком от 10 до 15 лет с конфиксацией имущества.

Среди прочего:

  • предлагается усилить роль института суда присяжных и расширить случаи его применения;
  • Высшему совету правосудия предлагают проверить всех судей Верховного суда на предмет возможного совершения ими дисциплинарных проступков судьи, а также проверить законность источников происхождения имущества;
  • в случае получения подозрения во взятке, Высший совет должен проверить всех судей суда;
  • Высшей квалификационной комиссии судей в качестве приоритетной задачи поставили проведение эффективного и прозрачного оценивания судей по лучшим мировым стандартам и методикам;
  • предлагается периодически проверять судей на полиграфе. Также проверка должна быть условием при отборе кандидатов.

Кандидатские реформы Украины

Отметим, что сегодня Украина выполнила две из семи рекомендаций в рамках "кандидатских реформ" для старта переговоров по вступлению в ЕС. Речь идет именно о пунктах, связанных с судебной реформой и законом о медиа.

От Украины желают следующих шагов:

  • реформы Конституционного суда;
  • продолжение судебной реформы;
  • усиления борьбы с коррупцией;
  • соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF;
  • антиолигархического закона;
  • закона о медиа;
  • изменения законодательства о национальных меньшинствах

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Владимир ЗеленскийСудебная реформа