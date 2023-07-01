Зеленский вел в действие решение СНБО об ускорении судебной реформы: что изменится

Согласно решению СНБО предлагается, в частности, внести изменения в Уголовный кодекс в части усиления уголовной ответственности за коррупцию в судах - это должно быть заключение сроком от 10 до 15 лет с конфиксацией имущества.
Среди прочего:
предлагается усилить роль института суда присяжных и расширить случаи его применения;
Высшему совету правосудия предлагают проверить всех судей Верховного суда на предмет возможного совершения ими дисциплинарных проступков судьи, а также проверить законность источников происхождения имущества;
в случае получения подозрения во взятке, Высший совет должен проверить всех судей суда;
Высшей квалификационной комиссии судей в качестве приоритетной задачи поставили проведение эффективного и прозрачного оценивания судей по лучшим мировым стандартам и методикам;
предлагается периодически проверять судей на полиграфе. Также проверка должна быть условием при отборе кандидатов.
Кандидатские реформы Украины
Отметим, что сегодня Украина выполнила две из семи рекомендаций в рамках "кандидатских реформ" для старта переговоров по вступлению в ЕС. Речь идет именно о пунктах, связанных с судебной реформой и законом о медиа.
От Украины желают следующих шагов:
реформы Конституционного суда;
продолжение судебной реформы;
усиления борьбы с коррупцией;
соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF;
антиолигархического закона;
закона о медиа;
изменения законодательства о национальных меньшинствах