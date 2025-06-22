Зеленський виступив проти ядерної зброї у Ірану, який озброює Росію
Рішення Ірану на допомогу РФ принесли України та іншим країнам руйнування. Це має припинитись і не має бути посилено ядерною зброєю.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
Глава держави розповів, що сьогодні йому доповідали щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки після того, як США завдали удари по об'єктах ядерної програми іранського режиму.
Зеленський нагадав, що цей режим багато допоміг російському диктатору Володимиру Путіну. Він зазначив, що в зараз в українському небі знову чергові хвилі "Шахедів", і "ми всі прекрасно пам'ятаємо, звідки у Росії така зброя".
Президент наголосив, що іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій Україні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, а також масштабні людські втрати. І це, як підкреслив Зеленський, має припинитись.
"І це дійсно має припинитися. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього - рішучість президента Трампа. Так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що дипломатія має запрацювати всюди. Як на Близькому Сході, у регіоні Затоки, так і у нас тут, в Європі, в Україні.
Він зазначив, що якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, включаючи американські, то не дивно, що їх відкидають поки що і в Тегерані. Однак всі мають відчути силу міжнародної солідарності.
"Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору. Реальна й довготривала безпека потрібна - дійсно надійна безпека", - резюмував президент.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію «Левовий народ», у рамках якої атакує ядерні та військові об'єкти Ірану. Крім того, країна ліквідувала топ-20 іранських командирів і низку вчених-атомників.
Уже в ніч на 22 червня до операції долучилися США і вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, у Натанзі та у Фордо.
Зазначимо, днями Зеленський заявив, що росіяни намагаються врятувати ядерну програму Ірану. Він зазначив, що співпраця між агресивними режимами створює нові виклики для світової стабільності.
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