Зеленский выступил против ядерного оружия у Ирана, который вооружает Россию

Решение Ирана на помощь РФ принесли Украине и другим странам разрушения. Это должно прекратиться и не должно быть усилено ядерным оружием.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Глава государства рассказал, что сегодня ему докладывали о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива после того, как США нанесли удары по объектам ядерной программы иранского режима.

Зеленский напомнил, что этот режим много помог российскому диктатору Владимиру Путину. Он отметил, что в сейчас в украинском небе снова очередные волны "Шахедов", и "мы все прекрасно помним, откуда у России такое оружие".

Президент подчеркнул, что иранские решения в помощь России принесли нашей Украине и многим другим странам масштабные разрушения, а также масштабные человеческие потери. И это, как подчеркнул Зеленский, должно прекратиться.

"И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием. Никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть. Это надо подчеркивать. Важно, что есть американская решимость в этом отношении - решимость президента Трампа. Так же надо подчеркивать, что дипломатия должна заработать", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что дипломатия должна заработать везде. Как на Ближнем Востоке, в регионе Залива, так и у нас здесь, в Европе, в Украине.

Он отметил, что если Путин отвергает все мирные предложения, включая американские, то неудивительно, что их отвергают пока и в Тегеране. Однако все должны почувствовать силу международной солидарности.

"Но все они должны почувствовать, что такое сила международной солидарности и недопустимости любого распространения террора. Реальная и долговременная безопасность нужна - действительно надежная безопасность", - резюмировал президент.